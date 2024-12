Confira o plantão policial desta segunda-feira

Adolescente garante ingresso em universidade após decisão da Justiça

Uma adolescente de 16 anos, estudante do 2º ano do ensino médio, garantiu sua matrícula no curso de Odontologia em uma universidade no município de Santa Fé do Sul, em São Paulo, graças a uma decisão liminar obtida pela Defensoria Pública de Mato Grosso do Sul. O caso foi conduzido pela defensora pública substituta Gabriela […]