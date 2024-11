Empresário de Paranaíba paga boleto falso de R$ 41 mil

O empresário contestou o pagamento junto ao banco e registrou a ocorrência

Um empresário de 36 anos, proprietário de uma revendedora de carros usados, registrou um boletim de ocorrência em Paranaíba após ser vítima de um golpe. Segundo o relato, o empresário adquiriu um veículo e recebeu um boleto para quitar parte do valor. Após realizar o pagamento de R$ 41.887,14, ele descobriu que o documento era falso, pois o emissor e o beneficiário não conferiram as informações do proprietário do veículo.

Conforme boletim de ocorrência, ao descobrir o golpe, o empresário contestou o pagamento junto ao banco e registrou a ocorrência para o início das investigações. Ele ressaltou que não desconfiou o boleto inicialmente e realizou o pagamento acreditando ser legítimo.