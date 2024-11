Prefeito convida Gabriel Sater para ‘Desafio do Bem’ em rodeio

O prefeito de Paranaíba, Maycol Queiroz, durante agenda em Campo Grande, na quinta-feira (31) convidou o cantor e ator Gabriel Sater para o ‘Desafio do Bem’, para que o artista fizesse uma montaria em touro durante Rodeio da Expopar. Ao lado do presidente da Câmara, Edmar Pires da Silva Junior (Dollar), o artista disse preferia se apresentar com a viola.

Em story gravado no Instagram do prefeito ele diz ao cantor que vai convidá-lo a fazer um desafio do bem com uma montaria em touro durante rodeio. “Não, você tá doido! Deus o livre, desculpa, enfim, deixa quieto. Não quero quebrar a mão não! Trabalho com a viola”, disse o artista.

O prefeito abre o vídeo dizendo que está ao lado do lado do cantor mais bonito do Brasil e diz ainda que Gabriel descobriu que o prefeito Maycol Doido de Paranaíba é cantor.

“Você faz de tudo um pouco, parabéns. Eu fiquei impressionado porque eu tenho medo”, disse ele se referindo ao fato do prefeito já ter montado em bois. “Uma tonelada de touro, que bate e roda. É muito corajoso”, afirmou.

O prefeito ainda diz na gravação que o show no dia de sua montaria será com o Gabriel Sater.

“Eu vou fazer o show e ele vai cantar”, disse o artista em tom de brincadeira.

O evento em que o prefeito e o artista se encontraram foi em Campo Grande, no Centro de Convenções Rubens Gil de Camilo, no Parque dos Poderes, onde quase 90 nomes receberam títulos de cidadão sul-mato-grossense ou comendas do mérito legislativo pelo trabalho realizado no Estado. Gabriel Sater se apresentou após o evento.

Gabriel Sater é ator, cantor e compositor e filho primogênito de Almir Sater. Nas novelas interpretou Trindade no remake de Pantanal (2022), na Globo. O papel havia sido de seu pai na primeira versão da novela.