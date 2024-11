SEGURANÇA

Paranaíba é um dos municípios foco de megaoperação de combate à organização criminosa

Paranaíba, a quase 400 quilômetros de Campo Grande, é um dos dez municípios alvo da megaoperação de combate à organização criminosa Terceiro Comando Puro (TCP) com atuação no estado de Minas Gerais. A megaoperação está sendo realizada nesta quarta-feira (27) pelo Ministério Público de Minas Gerais, por meio do Grupo de Atuação Especial de Combate […]