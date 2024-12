Cidade do Natal encerra hoje com samba de Daran Junior e DJ BWM na virada do ano

O evento contará com samba e DJ na virada, com início às 19h30, trazendo o show do músico Daran Junior. Às 21h, o público poderá assistir ao último desfile da Parada Natalina, com a participação especial da família Rena. A partir das 22h30, o DJ BWM assume o comando da pista, até a chegada do Ano Novo. Além disso, uma queima de fogos silenciosos.

A programação cultural da Cidade do Natal, que neste ano leva o tema “Natal em CG é Feito pra Você”, promovida pela Prefeitura de Campo Grande, teve início no dia 13 de dezembro e já recebeu milhares de visitantes, tanto da cidade quanto de outras regiões do Brasil.

A Cidade do Natal também é um ponto de valorização da cultura local, com artesãos expondo trabalhos temáticos e uma diversificada praça de alimentação, que reúne sabores típicos da região a preços acessíveis, a partir de R$ 6.