Planejamento vacinal é alternativa para garantir imunização das crianças

negociação

Refis segue para última semana e parcial aponta arrecadação de R$ 9 milhões

Contribuintes de Campo Grande têm até sexta-feira (6) para negociarem dívidas com descontos de até 80% sobre encargos, incluindo juros e multas, como parte do Programa de Regularização Fiscal (Refis) de Campo Grande. Até ontem (29), segundo a Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento foram realizados 34,3 mil atendimentos, entre presencial e on-line, com valor arrecadado […]