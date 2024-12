PRF lança aplicativo para turistas estrangeiros que viajam de carro pelo Brasil

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) lançou um aplicativo para facilitar a vida de turistas estrangeiros que vem ao Brasil de carro, em Mato Grosso do Sul, especialmente aqueles que cruzam a fronteira com o Paraguai e a Bolívia. O aplicativo Mercosul oferece informações importantes para uma viagem segura, como:

Documentos Obrigatórios, é possível consulta aos documentos necessários para entrada no Brasil e Condições do veículo para circulação no país

Oferece uma Segurança no Trânsito, contendo a Legislação de trânsito brasileira, Regras para condutores brasileiros que vivem em países do Mercosul e informações de segurança, como telefones de emergência

E se tiver cometido alguma irregularidade durante a viagem pode consultar pelo aplicativo e buscar Regularização de infrações em totens instalados nos postos da PRF na região de fronteira

O aplicativo é parte do projeto PRF Bienvenidos Hermanos Ano II, que visa garantir a segurança de turistas estrangeiros nas rodovias brasileiras e está disponível em português e espanhol

As informações estão descritas em cartilhas, que podem ser acessadas pelo aplicativo Mercosul App e pelo portal PRF (prf.gov.br).