Região pantaneira de MS amanhece sob alerta de chuvas intensas

Alerta amarelo de chuvas intensas, do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), tem prazo vigente até as 10 horas da manhã desta terça-feira (12) e inclui seis municípios da região pantaneira de Mato Grosso do Sul. O aviso é de perigo potencial para alto volume de chuva e velocidade dos ventos.

Os municípios sob alerta são: Corumbá, Ladário, Coxim, Miranda, Porto Murtinho e Sonora .

De acordo com o Inmet, nesses locais podem ocorrer chuvas entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia e ventos intensos (40-60 km/h). Há ainda baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas.

Ainda segundo o alerta do instituto, em caso de rajadas de vento a população não deve se abrigar debaixo de árvores. Também não é recomendado estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda e, se possível, deve-se evitar usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada.

É possível obter mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).

Temperatura

Nesta terça-feira (12), as temperaturas máximas em Corumbá e Ladário devem ficar entre 30°C e 35°C. Para as regiões Sul, Leste e Sudeste, estão previstas máximas entre 34°C e 37°C. Nas regiões do Bolsão e Norte, são esperadas máximas entre 34°C e 36°C.

Em Campo Grande, a madrugada foi fria e a manhã começou com a temperatura amena por volta dos 24°C. A máxima esperada para o dia é de 30°C. A umidade do ar se mantém acima dos 70% e há possibilidade de pancadas de chuva isoladas a partir das 13h.