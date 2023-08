Com a pandemia o foco e a concentração no trabalho foram afetados na maioria das pessoas, tanto para quem trabalha em casa quanto para quem tem uma rotina no escritório. Muita gente então, vem buscando métodos para melhorar essa concentração no trabalho, vale desde meditação, até ajuda da natureza com chás, ervas, óleos essenciais e claro os cristais.

Nesse caso vamos te mostrar alguns cristais com energias específicas e que tem o poder de promover a melhora da memória, diminuição de distrações que acontecem rotineiramente nesses ambientes.

Separamos então, 6 cristais que podem te ajudar a melhorar o foco no trabalho. Confira abaixo nossa seleção!

1 - Mini Drusa de Ametista Pedra Natural Bruta

Essa pedra tem o poder de te ajudar na dispersão e confiança na sua intuição. Aumenta a capacidade da memória, tornando seus objetivos mais claros e fáceis.

2 - Kit de Pedra Sodalita P

Uma das principais indicações para quem busca foco. Este cristal ajuda a desenvolver a intuição, aumenta a concentração e dá coragem.

3 - AUNMAS Hexagonal Natural Fluorita Pedra Cristal Verde

Com alta vibração e ação direta no campo mental, essa pedra oferece maior capacidade de concentração e de decisões.

4 - Ônix Cristal Bruto 1 Unidade

Trabalha em energias de coragem e confiança e ajuda na concentração.

5 - Pedra Bruta de Quartzo Rosa Natural

O quartzo rosa é um cristal que atrai boas energias e cria um ambiente de trabalho mais tranquilo e harmonioso, gerando vibrações de amor e compaixão.

6 - Pedra Pirita Pequena

A pirita é o cristal indispensável para quem busca mais riqueza e abundância. Se tem buscado melhorias financeiras ou um aumento e até mesmo mais clientes, esse é um cristal capaz de ajudar a atrair essas energias para o dia a dia, e também auxilia na estabilidade financeira.