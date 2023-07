Concurso mostra as fotos de animais mais engraçadas do ano

Você já ouviu falar do Comedy Pet Awards? O concurso internacional premia anualmente as fotos mais engraçadas dos animais, este ano a lista conta com uma integrante brasileira.

Monyque Macedo dos Santos, mora em Brasília, Distrito Federal, e concorre com um registro especial de sua cachorrinha Louis deu um jeitinho muito especial para pegar a bolinha de tênis. A premiação foi criada por dois fotógrafos britânicos com o objetivo de celebrar a amizade entre humanos e peludos. O vencedor será anunciado no dia 11 de agosto.