De chuteira à ícone da moda, conheça o Adidas Samba

Basta um giro online para perceber que Adidas Samba é o queridinho do momento, criado para o futebol o modelo ganhou o mundo fashion e é agora um doa mais procurados. Conhecido por ser uma peça versátil, o modelo aproveitou o momento e ganhou diversas eras e universos no último século para se manter como o mais desejado.

Criado na década de 40, o modelo foi desenhado para ser uma chuteira especifica para a neve, o modelo ganhou o nome de Samba por conta da Copa do Mundo de 1950 no Brasil, o que motivou a marca a batizar o modelo com o nome do ritmo tradicional do país-sede.

Continue Lendo...

Conforme vinha sendo adaptado, o Samba se transformou em um ícone e logo conquistou por sua forma mais versátil, conquistando espaço entre aqueles que queriam consumir o futebol e se vestir bem.

Nomes como A$AP Rocky e Hailey Bieber já foram vistos com o modelo por aí, além deles dezenas de celebridades já foram vistas montando looks casuais com um par de Sambas. Nas últimas temporadas, o modelo ganhou parcerias com a Palace, Wales Bonner e, mais recentemente, uma segunda versão da assinatura de Pharrell Williams.