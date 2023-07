Estilo Barbie invade guarda-roupa das celebridades

Essa semana só dá ela, a boneca mais famosa do mundo finalmente vai virar filme e para onde quer que você olhe só da ela. A boneca Barbie é um fenômeno mundial e agora chegou a hora de conquistar os cinemas. Desde looks, acessórios e até comidas o mundo inteiro se vestiu de pink para aplaudir o sucesso da boneca. Desde o anúncio do filme dirigido por Greta Gerwig, o estilo Barbiecore ganhou força e invadiu as redes sociais. Composições quase que inteiramente rosas tem sido a inspiração para looks nos últimos tempos.

Inspirados nos looks da boneca Barbie, o estilo barbiecore vai de desfiles, tapetes vermelhos e até pelas as ruas, as peças cor de rosa trazem uma nova visão e alegria ao mundo fashion. Além da estética, a tendência tem papel importante em ultrapassar normas de gênero, abraçando a feminilidade como uma forma de empoderamento e incentivando as pessoas a se expressarem, cada um à sua maneira.

E acredite, tudo começo com o anúncio das gravações do filme. Prontos para a estreia?