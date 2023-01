Jimi Hendrix é homenageado pela Montblanc

Para os fãs de Rock n’ roll e estilo, a famosa Montblanc apresentou recentemente uma nova coleção de caneta-tinteiro, esferográfica e rollerball inspiradas na lenda do rock em Jimi Hendrix.

O icônico guitarrista que foi referência da contracultura americana durante os anos 1960 da nome a nova coleção da marca, batizada de Great Characters Jimi Hendrix Special Edition, a linha traz três versões: uma edição com detalhes em creme e platina, disponível em lojas e no ecommerce da marca, a Jimi Hendrix Limited Edition 1942, em tons vermelho e dourado, limitada a 1.942 unidades (número, vale lembrar, inspirado no ano de nascimento do astro) e a Jimi Hendrix Limited Edition 99, azul e platina com apenas 99 peças disponíveis.

Além das canetas a marca lançou também uma edição limitada, de um caderno com capa de couro de bezerro e uma tinta violeta (disponível em tinteiro) lembrando seu sucesso ‘Purple Haze’.