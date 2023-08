Jorts: já conhece a principal tendência do verão?

De olho no verão, está na hora de eleger uma peça chave para a melhor estação do ano e segundo as fashionista essa peça já está entre nós. Batizada de Jorts, a peça é uma bermuda jeans, com comprimento próximo ao joelho (preferencialmente abaixo dele), com proporções largas e silhueta evasê.

O nome jorts vem da união de jeans e shorts, e começou a ser usado lá em 1960, quando o jeans, deixou de ser um tecido para trabalhos braçais e ganhou as graças do público no mainstream.

A novidade apareceu em marcas como Coach, Louis Vuitton, Givenchy e Fendi, isso sem contar as semanas de moda masculinas, onde o jorts protagonizou inúmeros looks. Os Jorts podem aparecer das mais tradicionais lavagens de jeans até em tons de acid-wash e jeans escuros. Suas interpretações também podem mudar, desde modelos mais 'secos" até peças mais baggy e com bolsos cargo.

E da pra usar com tudo ein?! Desde uma camiseta branca básica para um look despojado (não esqueça da cueca aparente), até combinado à outras tendências, como a bota western ou com peças de alfaiataria.