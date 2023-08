Latte nails, a grande tendência em unhas da temporada

Depois do sucesso da Latte Makeup, é a vez dos tons de marrons invadirem o universo da nail art. Batizada de Latte Nails e com forte inspiração na bebida comfy, a tendência consiste em aplicar esmaltes pertencentes a paleta de tons de marrom, como caramelo, bronzer, cacau e âmbar sobre as unhas.

Vale também usar a criatividade para fazer versões minimalistas, como as francesinhas e as unhas monocromáticas. No time das famosas Hailey Bieber é uma grande fã e ajudou a tendência dos tons terrosos a viralizar no TikTok.

Que tal inovar na unha da semana.