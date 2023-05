O que é o 'Recession Core'?

Cada vez mais a moda aposta em conforto e tendências descomplicadas, cores neutras, peças atemporais e looks confortáveis ganham os holofotes e são a tendência do momento agora. Batizada de Recession Core, a novidades deu as caras nessa temporada e tem tudo a ver com a recessão econômica, mas não apenas isso.

Baseada em "recessão" a tendência mostra um reflexo de um cenário econômico mundial. Pós-pandemia e pós-lockdown, alto custo de vida, inflação, crises políticas e a guerra na Ucrânia, tudo isso influenciaram este novo estilo, muito usada para designar uma estética a palavra "Core” seria algo como a "estética da recessão".

"No ano passado, muito se falou da crise do custo de vida. Principalmente na Europa, que historicamente não tem problema com inflação como a gente no Brasil", diz Sofia Martellini, especialista em tendências de moda da empresa WGSN. "A gente vê as pessoas entrando em recessão mesmo, gastando menos."

A ‘Recession Core' chega completamente na contramão do que se via na moda há alguns anos, durante o pós-pandemia e pós-lockdown, que era o "dopamine dressing", na tradução livre, "se vestir de dopamina". Essa ideia remete a brincar com a moda, divertir-se na hora de se vestir, apostando em cores vibrantes e alegres.

Em recente artigo publicado na Refinery 29, o site descreve o Recession Core como um estilo com poucos acessórios, e onde a repetição de peças é permitida.