Os 4 sapatos que serão tendência em 2023

2023 está apenas começando e na moda é hora de ficar de olho nas tendências que vão durar nos próximos meses. Em termos de calçado, três sapatos em particular se destacam dos restantes e estarão por todo o lado.

Mocassins

Os sapatos preppy se tornaram um verdadeiro objeto de desejo e tomaram seu lugar durante a últimas temporadas. Os mocassins sejam em visual clássico ou comsolado truck, passando pelos bicolores são a novidade para este ano.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Sapatilhas de balé

Caracterizadas pelo tecido acetinado e pelas suas tiras elásticas, as sapatilhas de balé merece um espaço no seu closet. Elas estão de volta com força e já ganharam o topo da lista de desejos.

Kitten Heels

O salto baixo é a opção para quem ama conforto. Sofisticados e confortáveis, eles conseguem reforçar qualquer look, vão bem do escritório até aquele jantar especial.

Tênis de corrida

Apostar nos tênis com estética anos 90 é garantia de sucesso. Especial e cheio de conforto, o tênis de corridas volta ao status de desejo na moda.