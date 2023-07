Por que é importante usar protetor solar também no inverno?

Hoje em dia é cada vez mais comum as pessoas terem uma rotina de cuidados com a pele, mas você sabia que dentro dessa rotina o protetor solar é fundamental em qualquer estação do ano? É ele o responsável por cuidar da sua pele e evitar danos causados por raios UVA e UVB, o produto é também capaz de prevenir o envelhecimento precoce da pele.

Mesmo em dias frio, quando a maioria das pessoas tem aquela sensação de que o sol não queima, é importante usar o protetor solar, nestes casos tanto a luz ultravioleta quanto a luz visível vão estar agindo na pele sem proteção.

Outro ponto importante é usar o protetor até mesmo dentro de casa ou no trabalho, a luz azul emitida pelos celulares e pelas telas de computador podem acabar causando alguns danos à pele, como rugas finas, perda de colágeno e pigmentação.

Anotou as dicas? Está na hora de se acostumar e introduzir de vez a aplicação do protetor na rotina diária.