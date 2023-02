Rihanna no Super Bowl LVII: tudo sobre a apresentação, do setlist ao look

Finalmente aconteceu, o tão aguardado retorno de Rihanna aconteceu na noite de ontem durante o show do intervalo no Super Bowl. Com um mega produção e um set list de primeira os fãs da cantora foram a loucura com a performance.

No set list a cantora passou por diferentes eras musicais de sua carreira, a pop star começou cantando Bitch Better Have My Money e encerrou ao som de Diamonds. Destaque também para o figurino escolhido, a musa apostou em um macacão oversized vermelho, que por baixo realçava os seios com painel de vinil.

Segundo informações a apresentação contou com 280 dançarinos, mas o que mais chamou a atenção foi o boato de uma possível gravides, um trecho em que ela aparece acariciando a barriga foi indício repercutido no Twitter; a expressão "Ela tá grávida", inclusive, escalou na lista de trending topics da rede.

Mais tarde, terminado o show, representantes internacionais da cantora confirmara sua segunda gravidez a veículos como "Variety" e "People", tornando Rihanna a primeira mulher grávida a se apresentar no show do intervalo do Super Bowl!