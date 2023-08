Saia longa! Ta na hora de apostar no modelo que foi hit nos anos 1970

A moda tem disso né, tendências vem e vão e quando falamos de uma tendência tão real a conversa fica ainda melhor. A maxi saia lá dos anos 1970, está de volta é a peça perfeita para a estação.

Depois de uma grande obsessão por minissaias, agora é a vez das maxi saias dominarem as ruas e o closet das influenciadoras. A tendência volta aos holofotes de uma forma diferente, é graças ao estilo de rua e as tendências do TikTok que provável que você já tenha visto o mood cowgirl. O mood que tem como peça principal a saia maxi dos anos 1970 é também o modelo certo para o dia a dia na cidade.

Para apostar na tendência a nossa dica é uma brincadeira de volumes, diminua o volume na sua metade superior, camisetas mais justas ou até mesmo um top vai super bem com esse tipo de saia.

Para combinar aposte em acessórios em tom de branco e traga uma sensação praiana descontraída, já nos pés chinelos garantem um toque chique, se o seu modelo tiver uma divisão lateral para facilitar os movimentos, tente combiná-la com um par de botas de cowboy de camurça marrom.