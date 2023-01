Saint Laurent apresenta inverno 23/24

Enquanto por aqui estamos em pleno verão, em Paris o assunto são as coleções masculinas de inverno, com o retorno esperado do calendário de moda masculina. No primeiro dia de desfiles o destaque ficou por conta da icônica Saint Laurent, que colocou na passarela uma coleção elegante e cheia de estilo.

Apostando em tons como cinza, preto e branco que refletem bastante o inverno, a coleção é repleta de cortes retos e amplas modelagens. Entre os destaques estão os maxis trench coats que nessa temporada aparecem tanto em couro, como em outros tecidos.

O homem da Saint Laurent é elegante, misterioso e muito estiloso, além das peças pesadas como ternos e casacos, a leveza da coleção fica por conta de camisas com laços ou recortes estratégicos feitas em tecidos nobres, trazendo assim um contrapeso com peças mais pesadas.