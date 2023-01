Semana de alta costura começa nesta segunda

O calendário de moda internacional já começou e nesta segunda-feira (23) é hora de dar boas-vindas a semana de alta costura, uma das mais aguardadas entre os fashionistas do mundo todo. Dentre as novidades desssa ano está a estreia do jovem Robert Wun, sua chegada traz frescor ao calendário e visibilidade a novos talentos.

Outro retorno muito aguardado: Valentino, que volta ao calendário depois do apoteótico desfile na Praça da Espanha temporada passada. Quem abriu a temporada foi a gigante Schiaparelli, com mais uma coleção memorável.

A seguir você confere a programação completa:

23.01 segunda-feira

06:00 Schiaparelli

08:00 Iris Van Herpen

10:30 Christian Dior

14:00 Maison Raibih Kayrouz

15:30 Giambattista Valli

24.01 terça-feira

06:00 Chanel

09:30 Alexis Mabille

12:30 Alexandre Vauthier

15:00 Armani Privé

25.01 quarta-feira

08:30 Elie Saab

12:00 Viktor & Rolf

13:00 Zuhair Murad

14:30 Jean Paul Gaultier

17:30 Valentino

26.01 quinta-feira

10:30 Fendi

14:00 Robert Wun