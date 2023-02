Tendências de beleza para ficar de olho

Com o calendário de premiações a todo vapor o que não falta são novidade no universo da beleza para você reproduzir e arrasar naquela festa. Durante o Grammy, que rolou no último final de semana, muita coisa legal apareceu e separamos as melhores para você ficar de olho.

Pontos metalizados

Bem ali no cantinho dos olhos ou no centro dos lábios, o metalizado apareceu para trazer alto impacto a sua make. Além de realçar o truque da estilo a produções básicas.

Contorno labial

Ele já foi e voltou várias vezes, o contorno labial é a bola da vez. também viveu um grande momento. Desde a versão mais comum, em tom de marrom até as variações mais dramáticas, o importante é apostar na tendência.

Delineados exuberantes

Os delineados continuam em alta, clássicos ou mais fashionistas a ideia é apostar em delineados exuberantes. Vale ousar tanto nos grafismos, quanto nos tons e acabamentos.