Unhas cromadas: tendência para apostar agora

Unhas brilhantes e peroladas não é novidade, mas desde que famosas começaram a reviver essa tendência as unhas cromadas estão novamente no todo da lista de desejos. A moda surgiu lá no inicio dos anos 2000, quando artistas internacionais como Rihanna, Lady Gaga e Katy Perry já desfilavam por aí com unhas cromadas. Por aqui a tendência ganhou força através de celebridade e blogueiras, também na mesma época.

Mas foi só com o lançamento do primeiro pó cromado, que a tendência ficou mais prática e acessível.

“Antes da aplicação do pó, as unhas vão para cabine de LED, garantindo a aderência do top coat, que agora sim irá receber o pó cromo, aplicado com pincel esponjinha. Para finalizar, aplica-se novamente o top coat e as unhas voltam para a cabine. Essa etapa é muito importante, caso contrário, na primeira lavada de mãos já saiu tudo”, esclarece a fabricante.

Que tal inovar na unha da semana?