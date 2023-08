Clássica e atemporal a baguette sai dos anos 90 e ganha novos ares em 2023. Com uma ajuda especial da personagem Carrie Bradshaw, a bolsa da Fendi ficou conhecida e é lembrada até hoje como a primeira it-bag do mundo.

Prática, leve e fácil de carregar debaixo do braço, o modelo segue fazendo um forte retorno este ano e novamente graças a Bradshaw no reboot, 'And Just Like That'. Desta vez o modelo ganhou várias caras. A Fendi até dedicou um desfile inteiro para celebrar os 25 anos do modelo.