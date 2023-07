Will.i.am anuncia música em parceria com Britney Spears

Ao que tudo indica a princesinha do pop está de volta, no começo da semana o cantor Will.i.am anunciou através das redes sociais uma nova parceria com Britney Spears. Batizada de ‘Mind Your Business’, a nova música deve chegar no final da semana em todas as plataformas.

Vale lembrar que esse é o terceiro projeto em conjunto dos dois, Britney e Will.i.am já trabalharam juntos nas faixas “Big Fat Bass”, do álbum “Femme Fatale”, e depois na música “Scream & Shout”, o single principal do álbum “Willpower” do rapper, em 2013.