Atestados, uma farsa

O atestado médico indiscutivelmente é um instrumento de comprovação do estado físico e de saúde do trabalhador. E, é acima de tudo um direito, porque ninguém deve ser obrigado a trabalhar estando em situação de saúde precária. Chega a ser um instrumento de fé pública diante da presunção de quem o expede atestando o porque de dias de afastamento do trabalho por impossibilidade de exercer suas funções, e deve executá-lo obediente aos preceitos da boa prática da medicina, e sobretudo, da ética. Enfim, quem emite um atestado de saúde, atesta à luz da realidade clínica a saúde do paciente. A lei é clara.

O contratante do trabalhador suporta a licença para tratamento de saúde e o consequente afastamento das atividades habituais remuneradas por 15 dias. E, os dias subsequentes, são suportados pela Previdência Social, que tem por obrigação pagar o trabalhador pelos dias não trabalhados. Entretanto, e não raras vezes, o empregador é surpreendido pelo afastamento do trabalhador por doença ou incapacidade para o exercício da atividade laboral.

Não é de hoje que há questionamentos quanto aos atestados médicos de curto afastamento da atividade do empregado quando apresentados ao empregador, que nada decide, na maioria das vezes, por não submeter o empregado a uma outra perícia que a empresa pode exigir, conforme preconiza a legislação trabalhista. Acaba, enfim, por suportar o custo dos dias não trabalhados e os efeitos da ausência, já que na atualidade cada empregador tem sua função específica no dia a dia na vida cotidiana da empresa.

É certo, que os médicos que tem habitualidade em expedir “atestados”, deveriam repensar essa prática que garante por até quinze dias o afastamento do trabalho, sem perícia médica que invariavelmente deve o trabalhador se submeter a junta médica do INSS. Esse mecanismo ardilosamente utilizado, além de acarretar prejuízos às empresas e ao erário público, deve ser sistematicamente combatido e questionado, ainda mais quando escancaradamente e sem qualquer recato é utilizado. A responsabilização deve ser aplicada para aquele que o obtêm, assim como para o que atesta sem causa o afastamento do ambiente de trabalho. Para surpresa geral essa prática tem sido utilizada por alguns médicos que trabalham na Unidade de Pronto Atendimento – a UPA de Três Lagoas, os quais recorrentemente têm apresentado atestado médico apontando as causas de suas ausências no local de trabalho.