Bolsa Família e Auxílio Gás são pagos nesta quarta a beneficiários com NIS final 5

A parcela de abril do Bolsa Família está sendo paga nesta quarta-feira (23) para os beneficiários com Número de Inscrição Social (NIS) final 5. O repasse está sendo feito pela Caixa Econômica Federal.

O valor mínimo do benefício continua em R$ 600. No entanto, com os adicionais, o valor médio neste mês foi elevado para R$ 668,73. De acordo com o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, cerca de 20,48 milhões de famílias estão sendo contempladas, o que representa um investimento de R$ 13,66 bilhões.

Além do valor básico, três adicionais seguem em vigor:

R$ 50 por criança de até 6 meses (Benefício Variável Familiar Nutriz);

R$ 150 para famílias com crianças de até 6 anos;

R$ 50 para gestantes e jovens entre 7 e 18 anos.

Os pagamentos do Bolsa Família são realizados nos últimos dez dias úteis de cada mês. Para consultar o valor a receber e a composição do benefício, pode ser utilizado o aplicativo Caixa Tem.

Como medida excepcional, o pagamento foi antecipado para o último dia 15 em 659 municípios afetados por desastres naturais. A medida abrangeu todas as 497 cidades do Rio Grande do Sul e outros municípios em estados como Piauí, São Paulo, Paraná, Roraima, Amazonas e Rio de Janeiro.

A lista completa das cidades com pagamento unificado pode ser acessada no site oficial do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social.

Desde 2023, não há mais desconto do Seguro Defeso no benefício. Essa alteração foi determinada pela Lei nº 14.601, que restabeleceu o Programa Bolsa Família.

Regra de proteção

Atualmente, cerca de 3,05 milhões de famílias estão incluídas na regra de proteção. Criada em 2023, a norma permite que famílias com aumento de renda recebam 50% do valor original por até dois anos, desde que a renda individual não ultrapasse meio salário mínimo. Para esse grupo, o benefício médio ficou em R$ 366,77.

Auxílio Gás

O pagamento do Auxílio Gás também está sendo feito nesta quarta-feira aos beneficiários com NIS final 5. O valor do benefício foi ajustado para R$ 108 neste mês.

O programa atende 5,37 milhões de famílias e tem vigência prevista até o final de 2026. O valor corresponde a 100% da média nacional do botijão de 13 quilos, conforme autorizado pela Emenda Constitucional da Transição.

Apenas famílias cadastradas no CadÚnico e com ao menos um membro que receba o Benefício de Prestação Continuada (BPC) têm direito ao Auxílio Gás. A prioridade é dada a mulheres chefes de família e vítimas de violência doméstica.

*Com informações da Agência Brasil