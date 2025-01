Briga entre parentes termina em tiros e prisão em Três Lagoas

Na madrugada desta sexta-feira (10), por volta de 1h15, a Polícia Militar de Três Lagoas foi acionada para atender uma ocorrência de tentativa de homicídio e danos materiais no bairro Vila Nova. O confronto familiar, que já vinha sendo monitorado, culminou em disparos de arma de fogo e vandalismo.

A desavença teve início no dia anterior, quinta-feira (9), com registros de ameaças e agressões entre as partes envolvidas, o que resultou em atendimentos na delegacia. Após a liberação das pessoas envolvidas, novos confrontos ocorreram. Durante a madrugada, uma mulher de 42 anos, o marido dela, de 34 anos, e o filho do casal, de 21 anos, se dirigiram até a casa de uma mulher de 38 anos, suposta vítima do caso.

No local, o grupo iniciou atos de vandalismo, destruindo a fachada da residência, derrubando o portão e parte do muro, além de arrancar o padrão de energia elétrica. A situação evoluiu para uma briga generalizada, e o pai da vítima, um homem de 60 anos, reagiu efetuando dois disparos com um revólver calibre .38 contra o casal, atingindo o para-brisa traseiro de um veículo.