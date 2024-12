Confira o calendário do abono salarial para 2025

O Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador (Codefat) aprovou, em reunião realizada nesta quarta-feira (18), o calendário de pagamento do Abono Salarial para 2025. A medida foi apresentada pelo Ministério do Trabalho e Emprego e deve beneficiar cerca de 25,8 milhões de trabalhadores, com um total de R$ 30,7 bilhões.

Pagamentos

Os pagamentos serão realizados pela Caixa Econômica Federal e pelo Banco do Brasil. Na Caixa, o crédito será priorizado em contas já existentes, como poupança ou Conta Digital, acessadas pelo aplicativo CAIXA Tem. No Banco do Brasil, o benefício poderá ser pago por PIX, TED ou diretamente nas agências.

Desafios

Durante a reunião do Codefat, foi destacado que o mercado de trabalho enfrenta desafios como a necessidade de qualificação da mão de obra e a alta rotatividade. Segundo o Ministério do Trabalho, há esforços para ampliar a qualificação profissional, com a previsão de 200 mil vagas gratuitas em cursos técnicos em parceria com instituições como o Senai.

A expectativa para 2025 é de crescimento econômico e redução da taxa de desemprego, com melhora na renda e nas condições de trabalho.

Calendário de pagamento do Abono Salarial 2025

Nascidos em Recebem a partir de Janeiro 17 de fevereiro Fevereiro 17 de março Março e Abril 15 de abril Maio e Junho 15 de maio Julho e Agosto 16 de junho Setembro e Outubro 15 de julho Novembro e Dezembro 15 de agosto

*Com informações do Governo Federal