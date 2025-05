Diretor da Viação Três Lagoas fala sobre novo serviço de transporte público

“Nosso desafio é mostrar que o transporte coletivo pode ser útil e confiável. Com frequência, conforto e pontualidade, as pessoas vão perceber que vale a pena utilizá-lo”, disse.

Além disso, os veículos contam com acessibilidade e câmeras de segurança internas. Durante esta semana de lançamento, o transporte está sendo oferecido com tarifa zero, como forma de incentivo ao uso por parte da população. Segundo Youssef, essa iniciativa tem apoio da prefeitura e visa demonstrar a qualidade do serviço.

“Estamos trazendo ônibus novos, todos com ar-condicionado, Wi-Fi funcionando, carregadores USB e pagamento via cartão de débito, crédito e, em breve, também via Pix”, destacou o diretor.

A nova empresa responsável pelo transporte coletivo urbano em Três Lagoas, a Viação Três Lagoas, iniciou suas operações nesta semana com a proposta de modernizar o serviço e reconquistar a confiança dos usuários. Em entrevista ao programa RCN Notícias, o diretor da empresa, Youssef Younes, detalhou os diferenciais do novo modelo implantado na cidade.

Atualmente, a empresa conta com 12 ônibus em circulação e opera linhas em bairros como Guanabara, Vila Piloto e até o distrito de Arapuá, com duas viagens por dia em quatro dias da semana. A operação aos sábados já ocorre normalmente, e há negociações com o shopping center local para atender horários noturnos, especialmente para funcionários. Aos domingos e feriados, o serviço ainda não está ativo, mas pode ser ampliado conforme a demanda.

Tarifas e integração

A tarifa do transporte público custa R$ 4 e estudantes já podem se cadastrar para usufruir do passe escolar. É possível pagar a tarifa no terminal ou via site da empresa. Além disso, o sistema permite a integração com uma única tarifa em trajetos que não retornem ao ponto de origem.

Contratos e estrutura

A concessão da Viação Três Lagoas é válida por 15 anos, com um valor total estimado em R$ 78 milhões. No entanto, conforme esclarecido por Younes, a responsabilidade por investimentos em pontos de parada e terminais é da prefeitura.

“Nosso papel é manter a frota dentro dos padrões exigidos em contrato. Já o mobiliário urbano depende do poder público municipal”, pontuou.

Expectativas para o futuro

O diretor finalizou fazendo um convite à população: