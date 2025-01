Entenda o que são os sorotipos da Dengue e por que o tipo 3 gera maior preocupação

A dengue é uma doença viral transmitida pelo mosquito Aedes aegypti e afeta milhões de pessoas no mundo, especialmente em regiões tropicais, como o Brasil. O vírus pertence à família dos flavivírus e possui quatro variações, chamadas de sorotipos: DENV-1, DENV-2, DENV-3 e DENV-4. Cada sorotipo pode causar desde infecções leves até quadros graves.

O que são sorotipos?

Sorotipos são variações do vírus que apresentam diferenças em sua composição. Uma infecção por um deles não protege contra os outros, e cada pessoa pode ser infectada até quatro vezes, uma por cada tipo. Infecções subsequentes aumentam o risco de formas graves da doença.

Preocupação com o DENV-3

O DENV-3 é considerado um dos sorotipos mais agressivos, com maior potencial para causar casos graves. No Brasil, sua introdução no início dos anos 2000 foi associada a um aumento de epidemias e da dengue hemorrágica. Estudos apontam que após a segunda infecção por qualquer sorotipo, o risco de complicações cresce, especialmente quando os sorotipos 2 ou 3 estão envolvidos.