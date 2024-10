Inscrições para o Enem PPL 2024 se encerram nesta sexta-feira

O prazo de inscrições para o Exame Nacional do Ensino Médio para Pessoas Privadas de Liberdade (Enem PPL) termina nesta sexta-feira (25). Até às 22h59 (horário de MS), responsáveis pedagógicos devem concluir as inscrições, transferências, exclusões de participantes, bem como solicitar atendimento especializado ou o uso de nome social no Sistema PPL.

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) realizará o Enem PPL nos dias 10 e 12 de dezembro, dentro de unidades prisionais e socioeducativas indicadas. O exame é equivalente ao Enem regular, com o mesmo nível de dificuldade e conteúdo, servindo como uma importante ferramenta de reinserção educacional e social para os participantes.