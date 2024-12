Prazo para renegociação de dívidas com entidades públicas termina em 31 de dezembro

Empresas, instituições e pessoas físicas com dívidas junto a entidades públicas, como autarquias, fundações e agências reguladoras, têm até o dia 31 de dezembro de 2024 para aderir à transação extraordinária do programa Desenrola, da Advocacia-Geral da União (AGU). A medida inclui, no âmbito do Ministério da Cultura, débitos relacionados à Agência Nacional do Cinema (Ancine).

Instituída pela Lei nº 14.973/2024, a transação oferece condições facilitadas para quitar débitos não tributários, como multas. Entre os benefícios estão descontos que variam entre 5% e 70%, dependendo do perfil do devedor e das condições de pagamento, além da possibilidade de parcelamento.

Condições de Pagamento: