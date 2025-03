Protocolo 'Vanessa Ricart' contra feminicídio é criado em Três Lagoas

A audiência pública realizada na Câmara de Vereadores, na última sexta-feira (14), teve como tema central a violência contra a mulher e o feminicídio. O evento reuniu autoridades, especialistas e representantes da sociedade civil para discutir estratégias de enfrentamento a essa grave questão.

Como resultado das discussões, foi firmado o Protocolo Municipal Vanessa Ricart, um conjunto de ações para fortalecer a rede de proteção às mulheres. O nome homenageia uma jornalista local vítima de feminicídio, reforçando a seriedade do tema. Três Lagoas tem sido classificada como a ‘capital do feminicídio’ em Mato Grosso do Sul, o que ressalta a urgência de medidas efetivas.

Dados alarmantes sobre feminicídio em Três Lagoas

Dados apresentados na audiência revelam que, nos últimos nove anos, foram registrados 60 homicídios de mulheres, sendo 24 consumados e 34 tentados. Esses números evidenciam a necessidade de políticas públicas voltadas à proteção das vítimas.

A vice-prefeita Vera Helena destacou a importância de ações intersetoriais para mudar essa realidade, enfatizando que a união entre os poderes públicos e a sociedade é fundamental para enfrentar a violência de gênero.

Medidas propostas no protocolo para combate à violência