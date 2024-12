Reformas no balneário de Três Lagoas interditam quiosques e parquinho durante fim de ano

A Prefeitura de Três Lagoas, por meio da administração do Balneário Municipal, informa que os quiosques do recinto estão passando por reforma, buscando oferecer mais conforto e segurança aos usuários. O parquinho infantil também está sendo revitalizado, o que mantém essas áreas interditadas para o público.

As obras continuarão durante o período de festas, portanto, tanto os quiosques quanto o parquinho permanecerão fechados no Natal e no Ano Novo.

Ainda assim, os visitantes poderão aproveitar as demais áreas do balneário, como a praia com bancos e a sombra das árvores, além da área de banho no rio Sucuriú. A rampa de acesso de barcos ao rio também segue funcionando normalmente.