A Casa é Sua: conheça sobre a técnica Comfort Taping durante a gestação e no pós parto

Na terça-feira (22), o quadro "A Casa é Sua", do programa TVC Agora, falou sobre a técnica Taping, utilizada no pós-operatório e durante a gestação.

Elizângela Munhoz é fisioterapeuta e esteticista especializada, em Três Lagoas. Formada na área há 14 anos, faz dois anos que ela criou a técnica “Comfort Taping”, que é para gestantes, funcionando como uma drenagem linfática.

O Taping é uma reabilitação pós operatória, onde utiliza-se uma bandagem adesiva elástica na área em que foi operada. O intuito é comprimir a região para reduzir os hematomas e acúmulos de fluídos da cirurgia.

A bandagem utilizada é hipoalergênica e fica na pele de 7 a 10 dias. Pode ser aplicada em diversas regiões do corpo, como na perna ou abdômen, variando de acordo com a necessidade de cada paciente.

As grávidas podem utilizar a técnica Comfort desde o início até o final da gravidez, pois ajuda no fortalecimento do assoalho pélvico, na mobilidade, alongamento e fortalecimento. Quando chega no final da gravidez, a partir de 36 a 37 semanas, é normal que as mulheres sintam dores e o Taping também ajuda nessa questão, diminuindo os incômodos.

No dia do parto, a paciente pode ser atendida no ambiente hospitalar mediante avaliação da profissional, podendo ter a bandagem aplicada nos pés, panturrilhas e nas mamas. Elizângela ressalta a importância de a bandagem ser retirada no consultório, pois caso seja retirada sozinha pela paciente, pode causar lesões na pele.

