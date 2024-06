A Casa é Sua: os benefícios da massagem corporal

Nessa terça-feira (4), o quadro "A Casa é Sua", do programa TVC Agora, falou sobre os benefícios da massagem corporal com a especialista em cuidados corporais, Adriana Viegas.

A massagem oferece inúmeros benefícios terapêuticos, incluindo o relaxamento, alívio do estresse e redução da ansiedade. Ela ajuda a diminuir os níveis de hormônios prejudiciais, como o cortisol, que está associado ao estresse e à ansiedade. Além disso, a massagem também estimula a produção de hormônios benéficos, conhecidos como hormônios da felicidade, como serotonina, endorfina e melatonina. Estes hormônios não apenas melhoram o humor, mas também contribuem para a qualidade do sono.

Existem dois tipos de massagens: a relaxante e a terapêutica. A relaxante é ideal para tratar dores causadas pelo estresse diário e dores musculares. Já a massagem terapêutica tem como objetivo tratar patologias, como artrose e artrite. Esse tipo de massagem geralmente requer um número específico de sessões, frequentemente um mínimo de 10, para alcançar os resultados desejados.

Adriana utiliza a técnica com as mãos. No entanto, alguns acessórios também podem ser usados. Segundo ela, um aspecto importante é criar um ambiente agradável, com iluminação suave, música relaxante e o uso de produtos apropriados, como óleos ou cremes de massagem corporal, para facilitar o deslizamento.

A especialista explica que, em relação à massagem relaxante, não há um número exato de sessões recomendadas. Ela pode ser realizada a cada dois dias, semanalmente, mensalmente ou conforme a pessoa sentir necessidade. Diferente de outras técnicas de massagem que tratam patologias específicas e podem exigir um número determinado de sessões, a massagem relaxante é flexível e pode ser feita sempre que a pessoa sentir vontade ou necessidade.

A massagem pode ser realizada em pessoas de todas as faixas etárias, desde jovens até idosos. No entanto, é importante ter algumas precauções e considerar certas contraindicações. Por exemplo, pessoas com osteoporose podem precisar de cuidados extras devido à pressão aplicada durante a massagem, especialmente se a condição for grave. Da mesma forma, pessoas com problemas de hemorragia ou feridas na pele requerem atenção especial. Portanto, embora não haja contraindicações, Adriana explica que é necessário ter cuidado e estar atento a certas condições de saúde ao realizar a massagem.

Confira o quadro completo abaixo: