Papo Reto: Setembro Amarelo é de conscientização por valorização à vida e prevenção ao suicídio

A psiquiatra Camila Deguti falou sobre o Setembro Amarelo, mês voltado para a conscientização por valorização à vida e prevenção ao suicídio, durante participação no quadro "Papo Reto", do programa TVC Agora, desta quarta-feira (11).

Entre os anos de 2011 a 2022, um estudo revelou um aumento nas taxas de suicídio e autolesões nos jovens do Brasil. Durante esse período, a taxa de suicídio entre jovens cresceu 6% ao ano. Em comparação, as notificações de autolesões na faixa etária de 10 a 24 anos apresentaram um aumento de 29% anual. Esses índices superam as taxas observadas na população geral, que teve um crescimento médio anual de 3,7% para suicídios e 21% para autolesões no mesmo intervalo.

A psiquiatra explica a origem desta campanha. "O mês de setembro foi estabelecido como símbolo do Setembro Amarelo devido a um caso ocorrido em outro país envolvendo suicídio. A vítima desse caso possuía um carro amarelo, e, em razão disso, a cor amarela passou a ser associada à campanha. O mês de setembro, por coincidir com o período em que o evento aconteceu, foi então registrado como Setembro Amarelo".

Atualmente, o suicídio é considerado um grave problema de saúde pública “Ele afeta quase 1 milhão de pessoas anualmente em todo o mundo. Embora haja cerca de 700 mil casos notificados, esse número pode ultrapassar 1 milhão quando incluímos os casos não reportados. Portanto, é, de fato, um problema sério de saúde pública. Estima-se que em cerca de 90% dos casos, os suicídios poderiam ser evitados, pois 9 em cada 10 suicídios têm causas que poderiam ser prevenidas se a pessoa recebesse a ajuda necessária ou procurasse apoio".

Ela explica que os sinais de alerta para o suicídio podem variar de pessoa para pessoa. “É comprovado que, geralmente, até seis meses antes de cometer o ato, a pessoa começa a procurar ajuda e a manifestar sinais. É essencial estarmos atentos e observar mudanças no comportamento, como isolamento social, perda de interesse em atividades que antes davam prazer, hipersonia (excessiva sonolência) ou insônia, alterações no apetite, e variações bruscas de peso. Esses sinais podem indicar que a pessoa está sofrendo e desenvolvendo um transtorno mental, que pode levar a uma tentativa de suicídio. Embora os sinais nem sempre sejam claros ou visíveis, uma observação atenta pode ajudar a identificar alterações no comportamento".

Neste ano, o slogan da campanha é “Se precisar, peça ajuda”. “Não tenha vergonha de procurar um profissional ou de admitir que está em sofrimento. Atualmente, 90% das pessoas que cometem suicídio têm algum transtorno mental. Entre os principais fatores estão o transtorno afetivo bipolar e a depressão, que são as principais causas das tentativas de suicídio".

Veja o quadro completo abaixo: