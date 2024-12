Expogrande 2025: Celebração dos 85 Anos do Maior Evento Agropecuário do MS

A Expogrande 2025, uma das maiores feiras agropecuárias do Brasil, foi lançada oficialmente e promete ser um evento ainda mais especial, celebrando 85 anos de existência, este foi o assunto do CBN Agro deste sábado (14), na Radio CBN Campo Grande.

O presidente da Acrissul, Guilherme Bumlai, destacou a importância da genética bovina de Mato Grosso do Sul para o país e o esforço contínuo de valorização do setor durante o lançamento no Parque de Exposição Laucidio Coelho.

A feira, que ocorrerá durante 11 dias, contará com 250 expositores, aumento no número de leilões e etapas nacionais de julgamento de raças bovinas. Além disso, haverá palestras técnicas com especialistas renomados do cenário nacional, promovidas pela Showpec.

Confira na íntergra: