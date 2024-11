Exportações de carne bovina avançam em receita e média diária

As exportações de carne bovina fresca, refrigerada ou congelada alcançaram 179,9 mil toneladas até a quarta semana de novembro/24. De acordo com as informações da Secretaria de Comércio Exterior (Secex), o volume embarcado de carne bovina no mesmo período do ano anterior chegou em 187,9 mil toneladas em 20 dias úteis em novembro/23.

A secretaria ainda informou que a média diária exportada até a quarta semana de novembro/24 ficou em 12,8 mil toneladas, isso representa um avanço anual de 36,8%, sendo que a média diária exportada no mês de novembro do ano passado ficou em 9,3 mil toneladas.

Com relação ao preço médio, o valor está próximo de US$ 4,864 mil por tonelada e teve leve avanço de 5,9% frente ao valor negociado em novembro/23, que estava em US$ 4,592 mil por tonelada.

Com relação ao valor negociado para o produto até a quarta semana de novembro/24 ficou em US$ 875,473 milhões, sendo que no ano anterior a receita total foi de US$ 863,268 milhões.

A média diária ficou em US$ 66,533 milhões e registrou um avanço de 44,9%, frente ao observado no mês de novembro do ano passado, que ficou em US$ 43,163 milhões.

*Com informações Secex