Preço do leite ao produtor dispara em janeiro

O preço do leite ao produtor subiu 2,5% em relação a fevereiro e 18,7% em relação a janeiro de 2024. Os dados são da pesquisa do Cepea (Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada), que também mostrou que o preço do leite captado fechou, em média, em R$ 2,6492 por litro em janeiro.

Depois de registrar quedas ao longo do último trimestre de 2024, o preço do leite ao produtor voltou a subir neste começo de 2025. O motivo é a queda na produção e o aumento da demanda, o que intensificou a competição pela matéria-prima, reajustando os preços negociados com os produtores.

A expectativa do setor é de que o movimento de alta continue nos próximos meses, à medida que a entressafra se aproxima no Sul, Sudeste e Centro-Oeste.

O crescimento da oferta começou a desacelerar em dezembro de 2024, sinalizando aos profissionais do setor que o mercado poderia mudar antes do período habitual. Naquele momento, a oferta de leite vinha crescendo em algumas regiões, mas, em outras, a captação diminuiu devido à seca e ao calor intenso.

Além disso, a produção também pode ter sido negativamente impactada pelo aumento dos custos de produção e pela retração da margem do produtor no último trimestre de 2024.