5º Leilão “Amigos da Equoterapia” será na sexta-feira (07/02)

Na próxima sexta-feira (07/02) no Recinto de Leilões do Sindicato Rural em Aparecida do Taboado será realizado o 5º Leilão “Amigos da Equoterapia”, com o objetivo de arrecadar recursos essenciais para o projeto que já é desenvolvido há nove anos pelo Sindicato Rural do município. O evento promete ser uma noite especial, com um leilão de itens diversos, seguido por um jantar com preços populares e um animado baile-forró.

A Equoterapia, que conta com uma estrutura profissional para o atendimento de pacientes, é viabilizada por meio de um convênio com a Prefeitura, que realiza um repasse mensal, além das contribuições de empresários locais e dos recursos arrecadados pelo leilão. Pecuaristas e diversos segmentos da sociedade são parceiros ativos nesse esforço coletivo.

Método terapêutico para pessoas com deficiência e necessidades especiais (Foto: Divulgação)

Em edições anteriores, a renda gerada pelo evento foi fundamental para a manutenção das atividades do projeto, que visa o desenvolvimento e bem-estar dos atendidos. “Atendemos todos os dias e atualmente contamos com 60 praticantes da nossa cidade, incluindo crianças, jovens e adultos, e todo o atendimento é oferecido sem custo para as famílias”, destacou a fisioterapeuta Bruna Félix, coordenadora do projeto.

A Equoterapia é um método terapêutico que utiliza cavalos para promover o desenvolvimento biopsicossocial de pessoas com deficiência e necessidades especiais. Segundo Bruna, os pacientes atendidos no projeto possuem diagnósticos como síndrome de Down, paraplegia, tetraplegia, autismo, TDA, TDAH, transtorno opositor desafiador (TOD), AVC, Alzheimer e, mais recentemente, a equipe também tem realizado atendimentos para a melhor idade.

A coordenadora ressaltou ainda que o projeto está à disposição de qualquer pessoa que necessite dos serviços, bastando um encaminhamento médico para iniciar o atendimento. “Qualquer pessoa com o encaminhamento para a Equoterapia pode nos procurar, realizamos uma avaliação e logo buscamos encaixar essa pessoa no programa”, explicou.

A Equoterapia é um tratamento interdisciplinar que envolve a participação do cavalo, sendo um recurso terapêutico inovador e eficaz nas áreas de saúde, educação e equitação. Com o apoio da comunidade, o projeto tem alcançado resultados significativos, oferecendo aos pacientes um caminho para o desenvolvimento e a inclusão.

Assista à reportagem sobre o evento no RCN Notícias da Rádio Cultura FM: