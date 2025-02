Abertura da Copa AVA de Futebol movimentou a região

Teve início no sábado (08/02) em Aparecida do Taboado a Copa AVA de Futebol 2025, realizada pela Associação de Veteranos Aparecidense.

Um grande público prestigiou, preenchendo a arquibancada e o salão social do clube. Todas as rodadas terão entrada gratuita.

8 equipes disputam a competição representando a cidade anfitriã, Paranaíba e Santa Fé do Sul/SP. O número de municípios envolvidos é maior, porque atletas de diferentes localidades estão inscritos.

Na rodada de abertura, o Beat Style de Santa Fé do Sul derrotou por 3 a 0 o Atlético Aparecidense, enquanto que Paranaíba/Labcell e AVA/Facnet empataram por 1 a 1.

Domingo (09), mais dois jogos aconteceram: CRB Alagoano 2 x 1 Sport Pernambucano e Portuguesa 1 x 0 AVA IT2W.

A rodada do próximo final de semana contará com quatro jogos, decisivos principalmente para as equipes que perderam na estreia e necessitam da reabilitação para manter vivas as chances de classificação.

Próximos jogos

Sábado (15/02) – 16h15 (horário de Brasília):

– Beat Style x AVA IT2W

– AVA/Facnet x Sport Pernambucano

Domingo (16/02) – 16h15

– Portuguesa x Atlético Aparecidense

– Paranaíba/Labcell x CRB Alagoano.