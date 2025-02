APT Folia 2025 começa no sábado com grandes shows e muita diversão

A cidade de Aparecida do Taboado já está em contagem regressiva para o APT Folia 2025, evento que promete agitar o Carnaval com uma programação repleta de shows nacionais e locais, além de diversas atrações para toda a família.

A festa acontecerá entre os dias 1º e 3 de março, no Recinto da Festa do Peão, com entrada gratuita. Banda Djavú, Grupo Art Popular e Us Agroboy serão as atrações nacionais este ano.

Com uma estrutura planejada para garantir segurança e diversão, o APT Folia 2025 contará com concursos de blocos e fantasia infantil, além de DJs e bandas que prometem não deixar ninguém parado. Um dos destaques será a Banda Abre Alas Taboado, formada por músicos da cidade, que se apresentará todas as noites com repertório de marchinhas e axé music.

Espaço está recebendo decoração (Foto: Assessoria/Prefeitura)

Programação:

Sábado (01/03) – Abertura às 21h

Banda Djavú

Banda Santa Ifigênia

DJ Ana Quim

Domingo (02/03) – Matinê a partir das 15h

Chatô Kids (atração infantil)

Grupo Art Popular

DJ Zinegaly

Segunda-feira (03/03) – Abertura às 20h

Us Agroboy

DJ Juninho Diferente.

O APT Folia 2025 promete entrar para a história como um dos maiores carnavais da região, reunindo foliões de todas as idades em uma festa vibrante e cheia de energia.