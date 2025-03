Empresário Francisco Seidl Junior, da Eucapinus, recebe Moção de Congratulações

Na manhã da segunda-feira (10/03), durante sessão ordinária, a Câmara de Aparecida do Taboado entregou uma Moção de Congratulações ao empresário Francisco Seidl Júnior, sócio-administrador da empresa Eucapinus. A homenagem foi proposta pela vereadora Cláudia Padim (PL), que destacou a trajetória e as contribuições de Seidl para o município.

Natural de Irati, no Paraná, Francisco Seidl Júnior nasceu em 31 de julho de 1969. Casado com Francieli Stein Seidl e pai de Isabeli Seidl, Gabrieli Seidl e Francisco Stein Seidl, ele é formado em Administração de Empresas e Engenharia Florestal.

Em 2022, Seidl se mudou para Aparecida do Taboado, onde passou a atuar como sócio-administrador da Eucapinus, atraído pela localização estratégica e proximidade com os clientes finais da empresa.

Empresário Francisco Seidl Júnior, s-ocio-administrador da Eucapinus (Foto: Mauro Silva/Cultura FM)

Com uma carreira consolidada, Francisco iniciou sua jornada no setor florestal em 2003, após 12 anos de experiência na mesma empresa. Em parceria com o cunhado, Gerson Zuchi, também engenheiro florestal, ele ingressou no mercado de terceirização de mudas, sem recorrer a instituições financeiras, o que impulsionou o crescimento da empresa ao longo dos anos.

Fundada em 2003 na cidade de Arapoti (PR), a Eucapinus começou com 12 colaboradores e uma produção de 3 milhões de mudas por ano. Hoje, 22 anos depois, a empresa produz impressionantes 120 milhões de mudas anualmente.

Francisco Seidl Júnior é proprietário de cinco empresas que somam aproximadamente 920 colaboradores, sendo que a unidade em Aparecida do Taboado é a maior, com 465 funcionários e uma produção de 80 milhões de mudas por ano. A unidade local se destaca como o maior viveiro da América Latina em uma única área.

Unidade da Eucapinus em Aparecida do Taboado (Foto: Arquivo)

Além de seu sucesso empresarial, a Eucapinus se destaca pelo compromisso com a estética e o bem-estar. Em frente à unidade, um corredor de árvores não só embeleza a empresa, mas também cria um ambiente acolhedor e agradável para os colaboradores e visitantes.

O local, com calçadas largas e arborizadas, tem se tornado um ponto de lazer para a comunidade, atraindo pessoas para caminhadas diárias. Este corredor de árvores, por sua vez, se tornou um dos cartões postais de Aparecida do Taboado, embelezando uma das entradas da cidade.

A vereadora Cláudia Padim ressaltou ainda a visão estratégica e a competência de Francisco Seidl Júnior, que tem impulsionado o crescimento da Eucapinus, contribuindo para a geração de empregos e o fortalecimento da economia local. Sua atuação também reflete ética e responsabilidade social, por meio de iniciativas voltadas para a sustentabilidade e apoio a projetos ambientais e comunitários.

Ao final de sua fala, Cláudia Padim destacou que o exemplo de liderança e sensibilidade social de Francisco Seidl Júnior é uma fonte de inspiração, mostrando que o sucesso empresarial pode e deve caminhar em harmonia com a valorização das pessoas e do meio ambiente.

Essa Moção de Congratulações reconhece não apenas o êxito de Francisco Seidl Júnior no mundo dos negócios, mas também seu impacto positivo na comunidade e no meio ambiente, consolidando-o como um exemplo de liderança responsável e comprometida com o bem-estar coletivo.