Equipe do SIG localiza genitora e esclarece abandono de recém-nascido

A equipe do Serviço de Investigações Gerais (SIG) da Delegacia de Polícia Civil de Aparecida do Taboado esclareceu, no final da tarde desta terça-feira (25/02), a ocorrência envolvendo o resgate de um bebê recém-nascido abandonado em um terreno baldio.

O incidente ocorreu por volta das 13h (horário de Brasília), na esquina das ruas Campos dos Palmares e Izabel Ramos da Rocha, no Residencial Pantanal, em Aparecida do Taboado.

Segundo informações divulgadas pelo SIG em suas redes sociais, após ser socorrido pelo Corpo de Bombeiros, o bebê foi encaminhado ao Pronto Socorro da cidade, onde permaneceu em observação antes de ser transferido para o Hospital de Três Lagoas.

Dada a gravidade do caso, a Polícia Civil iniciou imediatamente as investigações com o intuito de identificar, localizar e prender os responsáveis pelo abandono.

As diligências levaram os policiais até a residência da mãe, uma adolescente, que foi conduzida à Delegacia para prestar depoimento.

Durante a oitiva, ela afirmou à autoridade policial que não sabia de sua gravidez e, ao dar à luz na manhã de hoje (25/02), acabou tomando a decisão de abandonar o filho devido ao susto e à inexperiência, realizando o parto sozinha em sua casa.

Foi a adolescente quem entrou em contato com o Corpo de Bombeiros, indicando a localização da criança no terreno baldio, e entregou o recém-nascido aos socorristas.

A Polícia Civil destacou que o caso será mantido em segredo de Justiça, devido à menoridade das partes envolvidas.