Expansão do Cartão DUCZ impulsiona comércio aparecidense

Representantes de restaurantes, lanchonetes e serviços de delivery de Aparecida do Taboado participaram na quinta-feira (06/02) de uma reunião no plenário da Câmara Municipal, promovida pela Prefeitura. O encontro teve como objetivo o anúncio da ampliação dos setores que agora podem receber o pagamento via cartão DUCZ, utilizado pelos servidores públicos municipais.

Criado pela administração municipal como parte do auxílio-alimentação aos servidores, o cartão oferece um crédito mensal de R$ 420,00 – um aumento em relação ao valor anterior de R$ 300,00, com reajuste realizado em 2025. Até então, o cartão era aceito exclusivamente em supermercados, mercearias e açougues da cidade.

Com mais de mil servidores utilizando o DUCZ, o impacto econômico já é significativo, com aproximadamente R$ 420 mil mensais sendo injetados no comércio local. Este valor tende a crescer nos próximos meses, uma vez que a Prefeitura está em processo de contratação de novos servidores, com o processo seletivo em fase final. Vale ressaltar que o cartão só pode ser utilizado dentro do município.

Comerciantes esperam aumento nas vendas

A ampliação do uso do cartão DUCZ para restaurantes, lanchonetes e delivery foi bem recebida pelos empresários locais, que projetam um aumento nas vendas. Osvaldo, proprietário do Restaurante Fogão Brasil, destaca o impacto financeiro positivo para o comércio: “Pra gente do comércio isso é muito bom, porque são quase meio milhão distribuídos no comércio local”, afirmou.

Maicon, responsável pelo Mundo do Espeto, também acredita que a adesão ao cartão trará benefícios para o setor: “Muitas vezes perdia vendas por não aceitar o DUCZ. Agora, será melhor porque os clientes poderão utilizar o cartão conosco”, afirmou.

Antônia, do Restaurante Fogão de Lenha da Tonha, compartilha da mesma expectativa: “Acredito que vai melhorar para o nosso comércio, porque o cartão só pode ser utilizado dentro da cidade, então vai expandir para nós aqui”.

Câmara Municipal apoia iniciativa

O presidente da Câmara Municipal, vereador Ber Galter, que tem forte vínculo com o comércio de Aparecida do Taboado, comemorou a ampliação do uso do cartão.

Ele lembrou que o projeto do DUCZ foi iniciado na gestão anterior do prefeito José Natan, quando Ber era secretário municipal. “A ideia era valorizar o comércio local e garantir que o cartão fosse utilizado somente aqui. Foi implantado nos supermercados, mercearias e açougues e agora, com essa ampliação, o prefeito segue com sua visão de incentivar todo o ramo de alimentação”, destacou.

Fernanda Ziviani, secretária Municipal de Administração, também comentou sobre o avanço do projeto, que começou na gestão anterior e agora se expande. Ela explicou que a reunião teve o objetivo de orientar os comerciantes sobre como cadastrar seus estabelecimentos para aceitar o DUCZ e utilizar os créditos. “O intuito é fazer com que esse dinheiro fique dentro da cidade e favoreça nosso comércio”, disse a secretária.

Como aderir ao DUCZ

Comerciantes interessados em aceitar o cartão DUCZ podem entrar em contato diretamente com a operadora ou com o setor de Recursos Humanos da Prefeitura de Aparecida do Taboado.

Fernanda Ziviani ainda explicou que o cartão, que possui a bandeira Mastercard, pode ser utilizado na função Crédito, o que significa que os estabelecimentos não precisam de uma máquina específica. Para utilizá-lo, a maquininha deve estar registrada como comércio de alimentação.

Essa iniciativa promete fortalecer a economia local, beneficiando tanto os servidores públicos quanto os comerciantes de Aparecida do Taboado.