Homem é atingido por tiros e morre minutos depois no Pronto Socorro

Paulo Elias Balbino, 49 anos, morreu quando recebia atendimento médico após ser atingido por dois disparos de arma de fogo, na madrugada deste sábado (05/04) em Aparecida do Taboado.

Ele foi encontrado caído na calçada em frente a um bar no Jardim Imperial, foi socorrido com vida e conduzido ao Pronto Socorro por pessoas que o encontraram no local, mas em decorrência da gravidade do estado de saúde, não aguardaram a chegada do Corpo de Bombeiros para a remoção.

Por volta da 1h da madrugada, a Polícia Civil foi acionada pela unidade hospitalar, um procedimento protocolar para o atendimento a vítimas de crimes desta natureza, informando sobre a entrada do homem no Pronto Socorro.

Minutos após a chegada dos policiais civis à unidade de urgência e emergência, a equipe médica comunicou que Paulo acabara de falecer.

O Serviço de Investigações Gerais (SIG) trabalha desde a madrugada para elucidar o crime e identificar a autoria. Os policiais retornaram ao local dos fatos e avistaram uma mancha de sangue no chão.