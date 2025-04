Iniciada a Campanha Leão Amigo junto aos contribuintes do IR no município

A Secretaria de Assistência Social de Aparecida do Taboado deu iniciou a Campanha Leão Amigo, com o objetivo de incentivar os contribuintes do Imposto de Renda (IR) a destinar até 6% do valor devido, aos Fundos Municipais da Criança e do Adolescente e do Idoso.

O anúncio foi feito nesta sexta-feira (04/04) pela secretária de Assistência Social, Michaeli Mignoli, durante participação no programa RCN Notícias da Rádio Cultura FM, ao lado do servidor da Pasta, César Dezidério.

Durante a entrevista, Michaeli fez um apelo à população para que participe da campanha e ajude a fortalecer projetos sociais que beneficiam crianças, adolescentes e idosos no município. “A participação de cada contribuinte é fundamental para que possamos investir em ações transformadoras e ampliar o atendimento às entidades cadastradas e habilitadas pelos Conselhos Municipais da Criança e do Adolescente e da Pessoa Idosa”, destacou a secretária.

Os contribuintes poderão destinar até 3% de seu Imposto de Renda a cada um dos Fundos Municipais, totalizando até 6% de seu imposto devido.

A orientação da Secretaria é que os interessados entrem em contato com seus contadores e manifestem a intenção de direcionar esse percentual aos fundos.

Equoterapia mantém projeto com suporte financeiro da destinação do IR (Foto: Cultura FM)

Projetos Beneficiados

Em 2024, diversos projetos receberam recursos por meio da destinação de IR, desenvolvidos pela Equoterapia, Apae e Instituto Promocional Dom Afonso Maria Fusco.

Graças a essa contribuição, o Fundo Municipal da Criança e do Adolescente obteve um recorde de captação em 2024, alcançando R$ 95 mil, valor que, após correção monetária, já ultrapassou os R$ 123 mil.

Para este ano, estão aprovados novos projetos das mesmas entidades, além do Projeto G7, que também será beneficiado com os recursos.

Instituto Dom Afonso Maria Fusco também é contemplado (Foto: Arquivo/Cultura FM)

Fundo Municipal do Idoso

Em 2024, o Fundo Municipal do Idoso teve seu primeiro ano de captação, arrecadando R$ 19 mil. Com os rendimentos gerados, o fundo já conta com um saldo de R$ 23 mil.

O Lar dos Idosos Vicente Marques de Queiroz, entidade cadastrada, está desenvolvendo um projeto de ampliação de vagas e do espaço físico, que será beneficiado pelos recursos arrecadados.

Período da Campanha

A Campanha Leão Amigo segue até o dia 31 de maio, e os contribuintes de Aparecida do Taboado têm até essa data para realizar a destinação dos recursos.

A ação representa uma oportunidade para todos ajudarem a financiar projetos sociais essenciais para o município, promovendo o bem-estar e a qualidade de vida de crianças, adolescentes e idosos.

A Prefeitura de Aparecida do Taboado, por meio da Secretaria de Assistência Social, reforça a importância dessa ação e convida toda a população a participar ativamente dessa iniciativa solidária.

Assista a reportagem do RCN Notícias: